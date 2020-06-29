Неминуемое возмездие: разведчики 201-й базы «уничтожили» диверсантов в Таджикистане

Разведчики 201-й военной базы уничтожили диверсионные группы условного противника, пытавшегося проникнуть на российские военные объекты на учениях в Таджикистане.

Ранним утром бойцы были подняты по тревоге и с аэродрома Гиссар на вертолетах Ми-8 вылетели в указанный район, где ориентировочно находились диверсанты.

В ходе полета экипажи армейской авиации провели воздушную разведку местности и определили координаты нахождения условного противника. Выбрав подходящую площадку для приземления, разведчики скрытно выдвинулись в район поиска.

Противника застали врасплох и уничтожили его из всех видов вооружения. Огневую поддержку с воздуха разведчикам оказали экипажи боевых вертолетов Ми-24.