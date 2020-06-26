Символ доблести и чести: командующему Балтфлотом вручили Боевое знамя

Первый заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Алексей Завизьон вручил командующему Балтфлотом адмиралу Александру Носатову Боевое знамя нового образца. Торжественная церемония прошла в штабе Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Сегодня вам вручается самое дорогое, что есть в воинской части, это Боевое знамя, олицетворяющее ее честь, доблесть, славу и боевые традиции», - сказал заместитель командующего.

Завизьон отметил, что Балтфлот первым получает Боевое знамя нового образца.

По традиции накануне знаменательного события в соответствии с ритуалом в фойе штаба Балтийского флота состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. Этой чести удостоились лучшие военнослужащие Балтийского флота.

Боевое знамя воинской части - это особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным силам РФ.