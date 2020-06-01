На финишной прямой: Минобороны завершает возведение госпиталя в Воронеже



Минобороны возводит в Воронеже многофункциональный медицинский центр для лечения больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 200 койко-мест.

К настоящему времени завершено возведение стен нового комплекса, выполнена кирпичная кладка внутренних перегородок, ведется устройство кровли. Всего было смонтировано более 360 тонн металлоконструкций, свыше 5,5 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей, уложено 8,2 тысяч квадратных метров кровельного профлиста.

В настоящее время осуществляется финишная отделка полов, стен и перегородок, монтаж утеплителя, внутренних и наружных инженерных сетей.

Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием для приема и лечения гражданского населения.