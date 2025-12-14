В память о героях «Тумана»: в Баренцевом море испытали БЭК для Арктики

На первых испытаниях безэкипажный катер «Герои "Тумана"» уверенно режет волны Баренцева моря. Разработчики чутко следят за состоянием БЭКа и с гордостью отмечают, что ходовые качества отличные. Даже в таких экстремальных условиях.

«Задачи выполнены, и поставленных целей в этих испытаниях мы достигли», - говорит один из разработчиков, Иван Суханов.

Катер небольшой - в длину всего пять метров. Но перевозить на себе может до тонны груза при минимальных топливных затратах. Его запас хода на средней скорости - 120 километров. Это расстояние маломерное судно может преодолеть меньше чем за два часа.

Имя «Герои "Тумана"» БЭК носит не случайно. Он назван в честь подвига экипажа сторожевого корабля «Туман», который спустили на воду в 1931 году под именем «Лебедка». Это был мирный труженик моря. Он снабжал страну рыбой. А в 1939-м его мобилизовали, и к началу Великой Отечественной небольшое тихоходное судно стало военным кораблем. Он нес дозор, охранял вход в Кольский залив.

В августе 41-го экипаж сторожевого корабля «Туман», не дрогнув, вступил в бой сразу с тремя эсминцами противника. Силы, конечно, были неравны. Но личный состав держался героически до самой гибели корабля. Моряки так и не спустили военно-морской флаг. Военно-морской музей хранит уникальные снимки, документы, воспоминания участников того боя.

«Через личные истории мы лучше понимаем, что происходило, что человек чувствовал. Что это не были роботы, какие-то абстрактные люди, а реальные - вот их фотографии, вот рукой написанные письма», - показывает младший научный сотрудник Военно-морского музея Северного флота Мария Спасская.

Есть записи от руки. А это свидетельство напечатано на машинке военфельдшером Иваном Петрушей.

«Тяжело ранен командир отделения рулевых Короваев... Когда я оказывал ему помощь, он спросил у меня: "Ну как, отбили атаку миноносцев?" Я ответил: "Отбили". Дальше он сказал: "Ах, как жалко, что мне не придется их больше бить..." Взглянул последний раз одним глазом на море, и папироса выпала из его рта на палубу...» - говорится в нем.

Команда противостояла врагу 1,5 часа. Корабль получил 11 прямых попаданий и лишь тогда пошел ко дну. К тому моменту неприятель отступил, но из 52 моряков погибли 15 - совсем юных, которым не было и 30 лет, включая командира. В память о героях «Тумана» теперь воды Баренцева моря бороздит этот катер.

Это первый заполярный надводный беспилотник. Команда энтузиастов собирала его почти с нуля, своими силами. Аппарат управляется как обычный дрон. Пока посредством радиосвязи, в перспективе - по спутниковой защищенной.

«Для этого нужно подобрать подходящую систему, которая будет хорошо работать в приполярных областях, так как не все созвездия спутников имеют аппараты на полярных орбитах», - говорит главный инженер Алексей Середа.

Разработчики изучают функционал катера применительно к перспективам развития Севморпути и безэкипажной логистике в Арктике, говорит разработчик Иван Суханов.

Впереди катер ждет еще одно испытание - автономный поход к Островному Мурманской области. Это город на побережье, с которым нет сухопутного сообщения. Если и этот тест судно осилит, начнется работа по созданию более мощного прототипа «умного» БЭКа. Он займется доставкой грузов в отдаленные и труднодоступные районы Арктики.