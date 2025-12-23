МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО сбили 29 дронов ВСУ над российскими регионами

В Ростовской области ликвидировали 14 БПЛА самолетного типа.
23-12-2025 07:37
© Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили в ночь на 23 декабря 29 украинских беспилотников. Данные за период с 23.00 до 07.00 мск привело Минобороны.

В Ростовской области ликвидировали 14 БПЛА самолетного типа. Еще семь аппаратов уничтожили в Ставропольском крае, по три - в Белгородской области и Калмыкии. По одному украинскому дрону сбито в Курской области и Крыму.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие перехватили и уничтожили с 20.00 до 23.00 по московскому времени 12 БПЛА. Из них 11 пытались атаковать территорию Крыма.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #ставропольский край #беспилотники #Ростовская область #Калмыкия
