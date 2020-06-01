На Черноморском флоте начался летний период обучения: видео сбора кораблей

Мероприятия начались со сбора кораблей в полигонах боевой подготовки, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов провел смотр кораблей на рейде Севастопольской бухты, проверил готовность сил к выполнению поставленных задач и поздравил военнослужащих с началом летнего периода обучения.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие подводная лодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетные катера «Набережные Челны» и «Ивановец», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Муромец», суда вспомогательного флота.

В конце мероприятий состоялся демонстрационный пролет над Севастопольской бухтой звена самолетов Су-30СМ морской авиации и противовоздушной обороны, сопровождавшийся отстрелом помеховых патронов.

МРК «Ингушетия» - восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для Черноморского флота на Зеленодольском заводе имени Горького. Был спущен на воду 11 июня 2019 года. На Черноморском флоте есть еще два корабля проекта«Буян-М» - «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек».

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в 30-ю дивизию Черноморского флота.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.