Около 30 танков Т-34 пройдут по Красной площади 24 июня

Около 30 танков Т-34 проедут по Красной площади в Москве 24 июня, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

«Впервые по Красной площади после парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдут практически 30 танков Т-34. Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу победу», - сказал министр на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Военнослужащие и техника готовы к военному параду, уже проведены три репетиции, добавил глава военного ведомства.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию за всю Вторую мировую войну.