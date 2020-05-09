Возложение венков и пролет авиации: в Уссурийске военнослужащие ВВО в честь 75-летия Победы провели ряд торжественных мероприятий

Сегодня во всех соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной Приморском крае, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись торжественные построения, которые начались с выноса флагов Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. В Уссурийске торжества продолжились возложением цветов и венков к мемориальным комплексам.

Также состоялся пролет армейской авиации, на который было привлечено четыре ударных вертолета К-52 «Аллигатор» и четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8амтш, авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье.

Творческие коллективы Дома Офицеров Российской Армии Уссурийского гарнизона на оборудованных под мобильные сцены автомобилях Урал и КамАЗ, в сопровождении бронемашин «Тигр», поздравили ветеранов войны, проживающих в городе и его окрестностях, танцевальными номерами и песнями.

Кроме того, в Уссурийске в штабе армии торжественно открыт бюст первому командующему Приморского общевойскового объединения генералу армии Лелюшенко Дмитрию Даниловичу.