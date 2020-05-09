Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в Крыму исполнил «День Победы»

В Крыму по улицам городов ездят раритетные машины с громкоговорителями, из которых раздаются песни военных лет.

Песню «День Победы» исполнил экипаж фрегата «Адмирал Эссен», который вместе с другими кораблями находится в парадном строю в Севастопольской бухте.

Недавно над Севастополем завершилась воздушная часть парада. Экипажи получили необычное задание - подольше покружить над домами, чтобы как можно больше людей смогли увидеть вертолеты морской авиации, звенья истребителей и противолодочный самолет-амфибию Бе-12.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.