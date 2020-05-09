Огонь памяти: военные ЦВО под Екатеринбургом составили поздравление из свечей

В Свердловской области с высоты птичьего полета можно было наблюдать надпись, которую сделали из свечей военнослужащие Еланского гарнизона Центрального военного округа. Они организовали самое массовое построение в рамках акции «Свеча Победы».

Каждый из 280 курсантов окружного учебного центра и личного состава ракетной бригады, держа в руках по свече, построили на плацу фразу «75 лет мы помним». Чтобы увидеть надпись, камеру пришлось поднять на высоту 150 метров.

В общей сложности в акции «Свеча Победы» принимают участие военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в Самарской, Свердловской и Новосибирской областях.