Главком ВМФ возложил венок в воду в честь защитников Ленинграда и Кронштадта

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вышел в море и возложил на воду венок и «Свечу памяти», чтобы почтить советских воинов, погибших при защите Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны.

Церемония прошла на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Перед выходом из Кронштадта Евменов обошел на катере корабли Ленинградской военно-морской базы. На борту патрульного катера «Раптор» выполнили три залпа из стрелкового оружия салютного расчета, после этого военные возложили на воду венок.