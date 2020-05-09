Главком ВМФ возложил венок в воду в честь защитников Ленинграда и Кронштадта
Военные почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вышел в море и возложил на воду венок и «Свечу памяти», чтобы почтить советских воинов, погибших при защите Ленинграда и Кронштадта в годы Великой Отечественной войны.
Церемония прошла на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Перед выходом из Кронштадта Евменов обошел на катере корабли Ленинградской военно-морской базы. На борту патрульного катера «Раптор» выполнили три залпа из стрелкового оружия салютного расчета, после этого военные возложили на воду венок.