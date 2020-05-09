Город с высоты птичьего полета: боевая авиация провела авиапарад в небе над Кызылом

Военные летчики выполнили демонстрационный полет над главной площадью Кызыла в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном мероприятии были задействованы пять единиц авиационной техники, а именно: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и транспортный самолет Ан-26.

Все воздушные суда поднялись в небо с аэродрома в Кызыле. В определенной точке летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью Арата в установленные сроки. Полет прошел на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 300 километров в час для самолета.

В девяти городах Российской Федерации в границах ответственности округа прошли демонстрационные полеты авиации с привлечением свыше 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные авиапарады состоялись в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.