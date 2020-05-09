Авиапарад в Армении: в небо поднялись 20 самолетов и вертолетов

Военный авиапарад прошел и в Армении. В нем приняли участие как экипажи Минобороны страны, так и летчики российской авиабазы Южного военного округа.

Праздничный пролет открыл строй из четырех истребителей МиГ-29, за ним следовали экипажи Су-30СМ и штурмовиков Су-25.

В завершение парадного расчета пролетела группа военно-транспортных Ми-8МТВ и ударных вертолетов Ми-24П. Всего в параде было задействовано 20 машин.