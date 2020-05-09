Авиапарад в Армении: в небо поднялись 20 самолетов и вертолетов
Маневры выполнялись на минимальной высоте над Ереваном и Гюмри.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военный авиапарад прошел и в Армении. В нем приняли участие как экипажи Минобороны страны, так и летчики российской авиабазы Южного военного округа.
Праздничный пролет открыл строй из четырех истребителей МиГ-29, за ним следовали экипажи Су-30СМ и штурмовиков Су-25.
В завершение парадного расчета пролетела группа военно-транспортных Ми-8МТВ и ударных вертолетов Ми-24П. Всего в параде было задействовано 20 машин.