Моряки Северного флота развернули Знамя Победы над Арктикой

Военные моряки торжественно подняли копию Знамени Победы на флагштоке мыса Алыш в Североморске. Это произошло во время очередного похода по Северному морскому пути.

На церемонии присутствовал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, а решение о проведении акции принимал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Сегодня в 9 часов в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.