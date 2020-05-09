В Петербурге проходит водная часть Парада Победы: видео
На легендарном крейсере «Аврора» состоялся концерт Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Несколько кораблей Балтийского флота встали строем в акватории Невы в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
На всех судах одновременно состоялись торжественные построения экипажей в парадной форме. Подняли российский триколор, Андреевский флаг и Знамя Победы.
В мероприятиях задействован крейсер «Аврора», который находится на вечной стоянке в акватории Невы. На легендарном корабле состоялся небольшой концерт военного духового оркестра.