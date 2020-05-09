Парадный строй в небе над Астраханью: авиация ЮВО совершила демонстрационный пролет в День Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выполнили в небе над Астраханью демонстрационный пролет.

В парадном строю экипажи четырех боевых самолетов МиГ-29 и двух вертолетов Ми-8 совершили групповой пролет над населенным пунктом вдоль городской набережной, показав высокую слаженность и профессионализм. Также в этом году летчики истребителей МиГ-29 продемонстрировали в небе на малых высотах построение боевого порядка воздушных судов в правый пеленг.

Всего над городами ЮВО демонстрационные пролеты совершили около 200 единиц авиатехники. Это вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и МиГ-29.

Все мероприятия проходили в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.