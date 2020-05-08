Командующий ЮВО почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, командующий ЮВО Александр Дворников и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко почтили память героев Великой Отечественной войны на церемонии возложения гирлянды Славы к Вечному огню. Также они возложили цветы к месту захоронения останков воинов на Аллее памяти, погибших при прорыве Миус-фронта.

В церемонии приняли участие Военный оркестр штаба Южного военного округа и рота Почетного караула.

Часовня Воскресения Христова воздвигнута в память ратного подвига воинов, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Объект является центральным элементом территории музейного комплекса и формирует его центральную площадь, от него расходятся аллеи, ведущие к другим объектам показа: в сторону Аллеи Памяти, интерактивной площадки, к Мемориалу славы, Саду Победы.

Чин освящения Часовни планирует провести Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Музей «Самбекские высоты» официально откроется 30 августа – в годовщину освобождения Ростовской области. Командующий ЮВО выразил надежду, в день открытия комплекса, ростовчане смогут посетить парк «Патриот» на его территории. Военную технику для парка предоставил ЮВО.