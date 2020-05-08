В Подмосковье военнослужащие поздравили 93-летнего ветерана с Днем Победы

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии поздравили Федора Рыхлова, 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Военнослужащие на трех специально оборудованных машинах КамАЗ и Урал развернули полноценную сценическую площадку под окнами Федора Федоровича и исполнили военные песни. Ветеран вместе со своей супругой находясь на домашней самоизоляции смогли насладиться живой музыкой военного оркестра, пением сводного военного хора Кантемировской дивизии, а также хореографическим выступлением.

В конце выступления Федор Федорович лично спустился в подъезд, чтобы отблагодарить военнослужащих. Не выпуская ветерана дальше крыльца дома военнослужащие вручили Федору Федоровичу памятные подарки, набор продуктов и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У.

Все участники поздравительной акции были в защитных масках. Перед поездкой к ветерану каждый военнослужащий прошел комплексное медицинское обследование.

Рыхлов Федор Федорович – полковник в отставке, 1926 года рождения, в возрасте 16 лет ушел на фронт, участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, дослужился до полковника. Через шесть дней после Дня Победы - 15 мая - Федор Федорович отметит свой 94-й день рождения.