Парад для ветерана: в Петербурге военные провели праздничное шествие возле дома 101-летнего участника ВОВ

На Васильевском острове в Петербурге руководство и учащиеся Военно-морского института ВУНЦ ВМФ Военно-Морской академии имени Николая Герасимовича Кузнецова организовали поздравление с Днем Победы ветерана ВОВ, капитана 1 ранга Старожицкого Виктора Владимировича. Оркестр морского корпуса имени Петра Великого исполнил песни военных лет перед домом 101-летнего участника Великой Отечественной войны.

«Мне сегодня сделан подарок просто колоссальный! Сколько жить буду, буду помнить! Замечательно! Спасибо всем большое, очень тронут! Изумительное празднование!», - сказал в конце мероприятия восхищенный ветеран.

Виктор Владимирович - уникальный человек, он почти 80 лет отдал службе в ВМФ.

Родился ветеран 12 января 1919 года. Война застала его в период обучения в военно-морском училище имени Фрунзе. Двадцатидвухлетним юношей он ушел в истребительный батальон защищать Ленинград.

В 1941-1943 годах лейтенант, а затем старший лейтенант Виктор Старожицкий участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода (заместителя командира батареи) истребительного противотанкового дивизиона 45-мм пушек 85 морской стрелковой бригады. В конце 1943 года он был отозван на флот и назначен командиром торпедного катера 2-го отряда строящихся кораблей.

Напряженными и ответственными в службе капитан-лейтенанта Старожицкого были 1944-1945 годы. Получив назначение на должность старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота, он принимал участие в навигационно-гидрографическом обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции.

В первых числах января 1945 года Виктор Владимирович был включен в специальную гидрографическую разведывательную группу, которая вместе с передовыми частями наступающих советских войск вплоть до конца апреля прошла путь на побережье Балтийского моря от Клайпеды до Щецина. В обязанности Виктора Владимировича входили: сбор трофейных карт, корректура карт и лоций по местности, фотографирование объектов военно-морских баз и гаваней, составление и передача через ближайшие армейские пункты связи оперативной информации для Балтийского флота.

По окончании войны в 1945-1949 годах капитан 3 ранга Старожицкий, являясь начальником гидрографической части Района гидрографической службы главной военно-морской базы 4 ВМФ в городе Балтийск (Пиллау) активно выполнял различные работы по изучению нового театра и ликвидации последствий войны на море.

После окончания курсов офицерского состава гидрографов ВМФ с 1950 по 1952 год Виктор Владимирович проходил службу в должности командира гидрографической партии маневренного гидрографического отряда в Таллине.

В 1952 году Виктор Владимирович поступил на гидрографической факультет Военно-морской академии кораблестроения и вооружения имени Крылова.

В 1956 году после окончания академии капитан 2 ранга Виктор Старожицкий был направлен для прохождения дальнейшей службы в Управление начальника Гидрографической службы ВМФ в Ленинграде на должность старшего офицера. Здесь его деятельность была тесно связана с работами Научно-исследовательского гидрографическо-штурманского и гидрометеорологического института ВМФ: он осуществлял контроль за разработкой новых технических средств гидрографии.

В 1961 году Виктор Владимирович был уволен в запас, но связи с флотом не прерывал. Он сразу же поступил на работу в институт ВМФ (ныне -Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт Министерства обороны РФ), где трудится научным сотрудником.

За заслуги перед Родиной Виктор Старожицкий награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «Победу над Германией». В 2000 году ему было присвоено воинское звание капитан I ранга.

Виктор Владимирович имеет трех взрослых детей, в также несколько внуков и правнуков.