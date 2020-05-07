Самолеты и вертолеты над городом: кадры генеральной репетиции Парада Победы в Ставрополе

В небе над Ставрополем состоялась генеральная репетицию воздушной части Парада Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ пролетели над площадью Ленина.

Также артиллеристы 49 общевойсковой армии ЮВО провели тренировку праздничного салюта из гаубиц Мста-Б с 30-ю залпами, говорится в сообщении.

Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетели над 13-ю городами Юга России, а также в небе над столицей Армении городом Ереваном. Были задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего более 200 воздушных судов.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.