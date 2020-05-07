Боевая авиация в небе: в Волгограде прошла тренировка к Параду Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов провели генеральную тренировку в Волгограде ко Дню Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Летный состав авиагрупп отработал элементы групповой слетанности в составе пар, а также выполнение построения строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами», - говорится в сообщении.

Воздушная часть военного парада состоится 9 мая в 10.00. Летчики боевой авиации пролетят в парадном строю над городом-героем Волгоградом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.