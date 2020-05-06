Раскаты артиллерийских залпов: бойцы ВВО отрепетировали салют ко Дню Победы

Бойцы артиллерии Восточного военного округа провели репетицию салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие отработали слаженность действий боевых расчетов гаубиц и синхронность выстрелов. В состав салютного дивизиона Восточного военного округа входят самые опытные и достойные военнослужащие. В День Победы торжественный салют - 30 залпов - прогремит из 16 артиллерийских орудий.

Всего салютный дивизион ВВО на тренировках произвел 11 тысяч залпов, чтобы 9 мая каждый из 30 выстрелов прозвучали как один.