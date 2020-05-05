С борта ЗИС-5В: военные ЦВО устроили для ветеранов Самары концерты во дворах

В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветеранов мини-концерты, как на фронте в годы Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили бойцы 2-й Гвардейской общевойсковой армии.

Участники ансамбля песни и танца приезжали к домам ветеранов на уникальном автомобиле ЗИС-5В, который был найден во время раскопок под Вязьмой и восстановлен самарскими энтузиастами.

Перед концертом военнослужащие в форме времен войны вручали фронтовикам, написанные солдатами и сержантами, поздравительные письма. Ветераны и зрители, наблюдавшие из окон и балконов своих домов, аплодировали и просили исполнить на бис песню «День Победы».