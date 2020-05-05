Сквозь облака и небесную гладь: тренировку демонстрационного пролета ко Дню Победы в Самаре сняли из кабины пилота

В Самаре летчики Центрального военного округа (ЦВО) провели первую тренировку демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

В тренировочном мероприятии были задействованы только воздушные суда. В небе над городом пролетели два фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34. В Самару они вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области. Военные летчики тренировались держать интервал и дистанцию, скорость между самолетами при пролете на предельно малых высотах.

Девятого мая в воздушное пространство Самары помимо перечисленных самолетов также поднимутся два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8.

Авиация пролетит над центральной частью города на высоте до 400 метров со скоростью 200-550 км/ч. В общей сложности будет задействовано шесть единиц летной техники с двух авиабаз ЦВО.

В девяти городах РФ в границах ответственности округа состоятся показательные полеты авиации с привлечением 84 воздушных судов - 44 самолетов и 40 вертолетов. Самые масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.