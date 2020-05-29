За рулем: как военные автомобилисты отмечают профессиональный праздник

День военного автомобилиста и 110-летие со дня формирования первой учебной автороты отмечаются в Вооруженных силах в пятницу. 29 мая 1910 года император Николай II издал указ о создании первой учебной автомобильной роты. Она базировалась в Санкт-Петербурге.

Сейчас автомобили перевозят военнослужащих и грузы, их используют для эвакуации больных и раненых. Но особая гордость представителей автомобильных войск - участие в главном празднике страны, Параде Победы.

Девятого мая прошлого года офицеры-водители сопровождали министра обороны и командующего парадом - впервые за рулем новых отечественных лимузинов Aurus. Автомобилей у стен Кремля было три. Запасную машину видели только зрители с трибун. Во время речи Владимира Путина, когда все телекамеры направлены на президента, резервный кабриолет проехал по Красной площади в условленное место.

Сейчас военнослужащие активно готовятся к новому смотру. Один из тех, кому, возможно, выпадет шанс поучаствовать в параде 24 июня, - капитан Александр Клименков. Выпускник Рязанского автомобильного института в прошлые годы был резервным водителем.

«Чувства самые светлые, яркие. Мы создаем тон и настроение парада, от того, как проедем, как провезем министра обороны и командующего парадом, зависит настроение парада. Волнение, естественно, присутствует, об этом стараешься не думать», - поделился Клименков.

В Aurus с двигателем почти в 600 лошадиных сил есть даже специальный парадный режим, при котором машина не может двигаться быстрее 20 километров в час, а работа подвески - наиболее плавная. В салоне - максимальный комфорт: технологичная приборная панель, эргономичный руль, кожаные кресла. Вот только ощутить их мягкость министру обороны и командующему парадом не получится - для них есть специальная ручка, чтобы держаться во время торжественного объезда.

С каждым поколением кабриолеты, используемые в День Победы на Красной площади, становятся все совершеннее, а по предыдущим образцам можно изучать историю.

Во время торжественного смотра 1956 года впервые принимающие парад использовали не конницу, а железных лошадей марки «ЗИС». Вскоре завод имени Сталина был переименован в честь Лихачева, поэтому на плацу появилось так много ЗИЛов.

Модели отличаются не только характеристиками, но и цветом, который всегда подбирался под оттенок шинели. Дело в том, что в советскую эпоху основной парад проходил 7 ноября, когда уже прохладно. И только в мае 2009 года кабриолеты наконец стали черными. Вот уже второй год подряд радовать глаз у стен Кремля будут новенькие Aurus.