Президент Сербии подтвердил участие в Параде Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение Москвы принять участие в Параде Победы, который 24 июня пройдет в российской столице на Красной площади.

«Я получил приглашение из Москвы и, конечно, буду представлять Сербию на Параде Победы в связи с 75-летием Победы над фашизмом… С гордостью понесу флаг нашей страны на Красной площади в Москве», - сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink.

Президент Молдавии Игорь Додон также заявил, что поедет на Парад Победы в Москву 24 июня.

Традиционно по всей России военные парады в честь Дня Победы проходят 9 Мая, включая смотр на Красной площади. В 2020 году году власти страны вынуждены были перенести массовые мероприятия из-за пандемии, в целях безопасности населения. Новую дату проведения смотра на Красной площади президент РФ Владимир Путин обозначил на этой неделе - 24 июня. Она выбрана не случайно - в этот день состоялся первый Парад Победы 1945 года.