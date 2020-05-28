Последние штрихи: в Калининграде завершается подготовка техники к участию в Параде Победы

В Калининграде завершается подготовка военной техники, которая будет задействована в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«В месте дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 75 автомобилей и артиллерийских орудий», - говорится в сообщении.

Всего в состав механизированной колонны включено 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь - С1».

Также будут представлены зенитные ракетные комплексы ТОР-М2, тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», бронированные разведовательно-дозорные машины, многоосные тяжелые тягачи и другая авто и броне техника.

Кроме того, гости увидят дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа - М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг».

Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота отреставрировали танк Т-34, который 24 июня возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде. Ремонтники провели смазку узлов и механизмов, сняли с корпуса старую краску, провели антикоррозионную обработку специальными составами и покрасили танк.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2 комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса – 8 - 12 секунд. «Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.