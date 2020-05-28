Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия 9 мая ТЕГИ

Последние штрихи: в Калининграде завершается подготовка техники к участию в Параде Победы

Андрей Аркадьев
18:52 28.05.2020
Военнослужащие проверили состояние техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калининграде завершается подготовка военной техники, которая будет задействована в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«В месте дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 75 автомобилей и  артиллерийских орудий», - говорится в сообщении.

Всего в состав механизированной колонны включено 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь - С1».

Также будут представлены зенитные ракетные комплексы ТОР-М2, тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», бронированные разведовательно-дозорные машины, многоосные тяжелые тягачи и другая авто и броне техника.

Кроме того, гости увидят дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа - М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг».

Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота отреставрировали танк Т-34, который 24 июня возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде. Ремонтники провели смазку узлов и механизмов, сняли с корпуса старую краску, провели антикоррозионную обработку специальными составами и покрасили танк.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса – 8 - 12 секунд. «Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.05.2020, 18:43
Второй этап: как изменится жизнь москвичей с 1 июня
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата28.05.2020, 17:58
Подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир»
Дата27.05.2020, 19:07
75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
9 мая
18:52 Армия
Видео
Последние штрихи: в Калининграде завершается подготовка техники к участию в Параде Победы
14:39 В стране и мире
Видео
Москва направит повторные приглашения иностранным лидерам на Парад Победы
16:23 В стране и мире
Видео
Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению Парада Победы
15:09 В стране и мире
Видео
Путин: марш Бессмертного полка планируется провести 26 июля
18:20 В стране и мире
Видео
От Победы до счастья: как ветеранам ВОВ Пудовым удалось прожить более 70 лет вместе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:52 Армия
Видео
Последние штрихи: в Калининграде завершается подготовка техники к участию в Параде Победы
18:43 В стране и мире
Видео
Второй этап: как изменится жизнь москвичей с 1 июня
18:28 В стране и мире
«Свободного доступа не будет»: Собянин о посещении Красной площади в День Парада
18:17 В стране и мире
Назван возраст, представители которого чаще других болели COVID-19 в Подмосковье
18:17 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео обысков у разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
«Морская болезнь»: эксперт оценил риск заражения COVID-19 при плавании
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.