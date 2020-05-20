В Севастополе первая группа призывников прибыла на сборный пункт

В Севастополе первая группа из 21 новобранца прибыла на сборный пункт военкомата. Перед этим на территории военного комиссариата военнослужащие провели дезинфекцию, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Первую группу призывников протестировали на коронавирус. Вскоре их направят в подразделения армейского корпуса Черноморского флота, где в рамках двухнедельного карантина разместят в отдельной казарме, организуют отдельное питание и обучение.

Проверять здоровье будущих воинов собираются каждый день, температуру им будут измерять не реже трех раз в сутки. В общей сложности с территории Крыма служить по призыву отправятся более трех тысяч человек.

В Калининградской области 20 первых новобранцев весеннего призыва отправили из военных комиссариатов Калининградской области на Балтийский флот на сборном пункте областного военкомата, сообщили в пресс-службе Балтфлота.