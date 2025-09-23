МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало удары «Краснополем» и дронами под Красноармейском

На кадрах ведомства артиллерия и беспилотники группировки войск «Центр» методично уничтожают объекты ВСУ.
2025-09-23 18:30:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерийских расчетов и операторов ударных беспилотников группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. По данным ведомства, военнослужащие 8-й гвардейской армии применяют широкий спектр средств поражения - от высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь» до барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов.

Каждое средство используется строго по назначению. Корректируемые снаряды наносят удары по зданиям, в которых размещаются расчеты БПЛА противника, а беспилотники уничтожают скопления техники и живой силы.

На опубликованных кадрах зафиксированы точные попадания по различным целям. Камеры фиксируют момент удара по строению на окраине, поднимается столб дыма. В другом эпизоде видно, как в прицел БПЛА попадают автомобили и группа военнослужащих ВСУ, после чего цель накрывается ударом.

Отдельные кадры демонстрируют атаку FPV-дронов по замаскированной технике, прикрытой маскировочной сетью. В объективы операторов попадают также удары по промышленным зданиям. В подборке есть кадры детонации и возгорания в лесополосе у грунтовой дороги. Видео не содержит указания на точную геолокацию и дату съемки.

В Минобороны подчеркнули, что комплексное использование различных систем высокоточного оружия позволяет методично разрушать оборонительные порядки противника, наносить материальный ущерб и деморализовать личный состав ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #краснополь #МО РФ #ланцет #FPV-дрон
