Военные инженеры провели персональный парад для ветерана ВОВ

Военнослужащие Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М.Карбышева и Международного противоминного ордена Кутузова центра Вооруженных Сил Российской Федерации провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Кулабухова Олега Дмитриевича.

Православный хор и ансамбль инженерных войск «За Веру и Отечество»

спел песни военных лет. Механизированную часть парада представлял бронеавтомобиль «Рысь».

«Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы преклоняемся перед ратным подвигом бойцов Красной Армии, героическим трудом тружеников тыла. Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес все тяжести и лишения, превозмог боль, победил смерть. Всем, кто потом поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал каким должно быть поколение победителей», – отметил в своем поздравлении помощник начальника инженерных войск по военно-политической работе подполковник Михаил Веприков.

Олег Кулабухов родился 5 июня 1923 года. Был призван в 26-ю саперную бригаду, на фронтах воевал с 1941 по 1944 года. Принимал участие в обороне Кавказа и Сталинграда, форсировании Днепра. В составе рекогносцировочных групп Южного, Сталинградского, Степного и 2-го Украинского фронтов участвовал в фортоборудовании позиций и районов сосредоточения.

В послевоенное время служил в Управлении начальника инженерных

войск Минобороны СССР, начальником 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева.

Возглавлял оперативную группу по ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Автор многих научных разработок. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» (дважды).