Вручение медалей и песни под гитару: ветеранов ВОВ поздравили с 75-летием Победы

В Тольятти заместитель командира бригады специального назначения лично вручил памятные медали ко Дню Победы фронтовикам - Леониду Грибовскому и Александру Киршину.

Для героев Великой Отечественной устроили небольшой концерт. Песни под гитару - теперь неотъемлемая часть таких адресных поздравлений, которых до 9 Мая будет еще много.

В Новосибирске для постояльцев местного Дома ветеранов выступил целый оркестр. Военнослужащие местного соединения спецназа исполнили «Катюшу», «День Победы» и другие легендарные композиции.

После концерта музыканты поздравили фронтовиков с 75-й годовщиной Великой Победы и пожелали им крепкого здоровья.