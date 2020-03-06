Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на сцене Театра Российской Армии и поздравил женщин-военнослужащих, жен и матерей военных с наступающим 8 марта. В Российской армии проходят службу более 41 тысячи военнослужащих женского пола.

«Я, как и все, рос и проникался все большим и большим уважением к нашим мамам, нашим женщинам, которые вставали ни свет ни заря, заплетали, обували, одевали, кормили, учили, заботились, держали порядок в доме, заботились о своих мужьях, в далекие военные годы ждали их. Ждали не день, и не два, и не месяц, ждали годами. Кто-то в своем ожидании прожил жизнь, так и не дождавшись своих мужей, сыновей, отцов. И сегодня в празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне я бы еще раз хотел сказать огромные слова благодарности нашим мамам, бабушкам, женщинам», - сказал Шойгу.

Сегодня из рук главы военного ведомства многие отличившиеся военнослужащие-женщины принимают государственные и ведомственные медали.