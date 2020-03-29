«Самое пекло»: посол в Италии назвал российских вирусологов в Бергамо героями

Российские специалисты в Бергамо работают в тяжелейших условиях, наряду с итальянским коллегам рискуя жизнью и здоровьем, а это настоящий героизм. С таким заявлением выступил посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов.

«Наши работают в самом пекле, можно сказать, одинаково вместе с итальянскими коллегами, рискуя здоровьем и жизнью. Оценить это можно только как героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь», - рассказал Сергей Разов в эфире программы «Вести недели».

С вечера 22 марта до утра 25 марта в страну прибыли 15 самолетов военно-транспортной авиации с необходимым медицинским оборудованием на борту. Кроме того, в Италию прилетели около 100 российских военных вирусологов. Для россиян определили самые тяжелые участки работы.

Сегодня Италия занимает первое место по числу инфицированных в Европе. Всего на Апеннинах заражены более 92 тысяч человек. Список жертв постоянно пополняется, уже погибли свыше 10 тысяч пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), учитывая скорость распространения коронавирусной инфекции и тяжесть последствий, была вынуждена признать вспышку COVID-19 пандемией. По оценкам ВОЗ, в мире инфицированы более 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч зараженных погибли от осложнений, вызванных инфекцией.