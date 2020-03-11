Силы ТОФ привели в готовность из-за мощного циклона на Камчатке
На Камчатке с приходом циклона из Японии объявлено штормовое предупреждение.
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Силы Тихоокеанского флота на Камчатке приведены в повышенную штормовую готовность - на регион со стороны Японии надвигается мощный циклон.
По прогнозам синоптиков, на полуострове ожидается сильный порывистый ветер, возможны мощные снежные заряды, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Дежурные силы аварийно-спасательного отряда, дорожные группы и специально сформированные подразделения морской инженерной службы будут помогать коммунальным службам расчищать заносы на дорогах, а также вывозить снег.