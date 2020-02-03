Голикова назвала дату эвакуации россиян из Китая силами ВКС РФ

Эвакуация 133 россиян из Китая запланирована Воздушно-космическими силами до 5 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Группировка из пяти машин сформирована на одном из аэродромов Восточного военного округа. На борту воздушных судов буду находиться медики и вирусологи Минобороны РФ с оборудованием для диагностики. Привлечь военную авиацию к вывозу российских граждан из Китая, охваченного коронавирусом, распорядился президент России Владимир Путин.

По предварительным данным, на Родину вернутся 133 человека, примерно половину из них вспышка инфекции застала в Ухане. Все они согласились пройти 14-дневный карантин.

По последним данным, по всему миру новым типом коронавируса заразились более 14 тысяч человек, погибли более 300 человек.

Вирус вырвался и за пределы Поднебесной. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией.