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Голикова назвала дату эвакуации россиян из Китая силами ВКС РФ

Андрей Аркадьев
16:09 03.02.2020
Для эвакуации российских граждан будет задействовано пять самолетов ВКС, на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи.
Голикова назвала дату эвакуации россиян из Китая силами ВКС РФ
© Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress

Эвакуация 133 россиян из Китая запланирована Воздушно-космическими силами до 5 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Группировка из пяти машин сформирована на одном из аэродромов Восточного военного округа. На борту воздушных судов буду находиться медики и вирусологи Минобороны РФ с оборудованием для диагностики. Привлечь военную авиацию к вывозу российских граждан из Китая, охваченного коронавирусом, распорядился президент России Владимир Путин.

По предварительным данным, на Родину вернутся 133 человека, примерно половину из них вспышка инфекции застала в Ухане. Все они согласились пройти 14-дневный карантин.

По последним данным, по всему миру новым типом коронавируса заразились более 14 тысяч человек, погибли более 300 человек.

Вирус вырвался и за пределы Поднебесной. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией.

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