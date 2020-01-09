В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14.00 9 января в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - заявил руководитель ЦПВС.

В соответствии с положениями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, военная полиция и силы армейской авиации ВКС РФ продолжают патрулирование в назначенных районах Сирии.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Мембидж, Аджами - Хирет - Эль-Хиссан в провинции Алеппо; Камишлия - Дейрун-Ага - Айн-Дивар - Эль-Маликия - Хан-Эльджабаль - Малла-Марса-Сагир - Камишлия, Дейрун-Ага - Бакароглу - Мусигора - Гири-Дера - Халлака - Шейх-Ибрагим - Кас-Табан - Батерзан - Дейрун-Ага в провинции Хасеке», - рассказал Боренков.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - Квайрес.