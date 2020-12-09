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Шойгу заявил, что более 8,5 тысячи российских военных привиты от коронавируса

Андрей Аркадьев
10:41 09.12.2020
До конца года Минобороны России получит до 100 тысяч доз вакцины.
Шойгу заявил, что более 8,5 тысячи российских военных привиты от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 8,5 тысячи военнослужащих привиты от COVID-19, Министерство обороны РФ до конца года получит до ста тысяч доз, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«В настоящее время вакцинированы более 8,5 тыс. военнослужащих. В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины», - сказал министр в среду на совещании c руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, войска получили 14,5 тысячи доз вакцины, они отправлены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны РФ.

На базе военно-медицинских организаций для проведения вакцинации сформировано более 300 бригад медиков, добавил министр.

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