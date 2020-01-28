Главком ВМФ: российские моряки прибыли в Антарктиду для проведения исследовательских работ

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Военно-морского флота России достигло Антарктиды. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, уточнив, что российские моряки будут проводить изучение морского дна и береговой линии.

Главным командованием ВМФ была организована очередная кругосветная океанографическая экспедиция в Антарктический регион, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, а также 250-летию со дня рождения русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна. Мероприятие проходит с 3 декабря 2019 года по 6 июня 2020 года. В состав экспедиции, помимо «Адмирала Владимирского», также войдут гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

«Маршрут экспедиции практически полностью совпадает с историческим маршрутом первой российской экспедиции в Антарктику шлюпов "Восток" и "Мирный"», - заявил Евменов.

По его словам, маршрут экспедиции составлен таким образом, что в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января, корабли прибудут к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где их экипажи вместе с сотрудниками антарктической станции проведут памятные торжественные мероприятия, посвященные «исключительно важному историческому событию - открытию Антарктиды».

Главком ВМФ также сообщил, что одновременно с этим событием планируется проведение торжественного собрания в главном командовании Военно-морского флота России с участием Русского географического общества (РГО), курсантов военно-морских учебных заседаний, ученых и ветеранов флота.