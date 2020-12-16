Армия Оркестр под окнами: спецназ ЦВО поздравил 99-летнего ветерана войны Андрей Аркадьев Спецназовцы поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Персональный концерт и поздравления от всей бригады спецназа Центрального военного округа получила ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Аверочкина. Ей исполнилось 99 лет. Военнослужащие организовали для нее незабываемый праздник. Спецназовцы поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки. Екатерина Аверочкина прошла всю Великую Отечественную войну. Имела офицерское воинское звание старший лейтенант, награждена Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика