Бойцы ВС РФ отработали навыки по тактической медицине в Ленобласти

В Ленинградской области подписавшие контракт на военную службу приступили к обучению тактической медицине. С полученными знаниями и отработанными до автоматизма навыками оказания помощи на поле боя добровольцы отправятся в зону СВО.

Эвакуационная группа под огнем противника выносит тяжело раненного. Обстановка приближенная к боевой - хотя это всего лишь тренировка.

Артериальное кровотечение - жгуты, давящие повязки и обезболивающее. Основная медицинская помощь конечно в госпитале, но до него еще нужно дожить.

Эвакуация из желтой зоны происходит на тяжелой технике - в данном случае - бронеавтомобиль «Линза». В такие моменты важна каждая минута, чтобы уложиться в так называемый золотой час, когда раненый балансирует между жизнью и смертью.

В тактической медицине, успех зависит не только от знаний, но и от техники - все должно быть отработано до автоматизма. Один из бойцов с позывным Шкет получил ранение под Первым Лиманом - беспилотник противника сбросил гранату. Считает, что помогли ему выжить именно многочисленные тренировки на полигонах перед отправкой в зону СВО.

«Сброс на бруствер ямки, ранение все трое - 300. У меня была нога, у второго обе ноги перебило, у третьего легкое ранение. Оказали друг другу помощь и потихоньку начали эвакуироваться. В течение троих суток выбирался под обстрелами. До первой точки эвакуации отошел», - поделился военнослужащий.

На полигоне добровольцам рассказывают все тонкости - например, как должна быть уложена аптечка первого эшелона. Это главный набор, позволяющий бойцам самостоятельно оказывать помощь при ранении. Все инструкторы - с опытом работы в боевых условиях.

«Конечно когда кровь, когда грязь, когда дроны вокруг, когда работает артиллерия, человеку очень страшно. А когда у человека в голове четкий алгоритм действий он гораздо эффективнее будет работать. Больше шансов, что останется жив. Правильно окажет первую помощь своему товарищу, своему сослуживцу», - сказал офицер медицинской службы Ленинградского военного округа с позывным Пуэр.

Курсы подготовки по тактической медицине продлятся две недели. И уже очень скоро добровольцы из Ленинградского военного округа отправятся в зону СВО и приграничье.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.