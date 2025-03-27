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Пленный из ВСУ рассказал, как дважды откупался от отправки на передовую

Украинский военнопленный подробно описал, как два раза успешно откупался от отправки в зону боевых действий, но в третий раз денег уже не нашлось.
2025-03-27 13:22:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Марьян Мороз раскрыл систему коррупции, позволяющую украинским военнослужащим избегать отправки на фронт. В видеоролике, опубликованном Минобороны России, он подробно рассказал, как дважды давал взятки, чтобы остаться в тылу.

В 2022 году Мороз заплатил 5 000 долларов сотруднику военкомата за возможность служить в тыловом подразделении.

«Договорились, я отслужу два года и потом иду как бы на гражданку», - пояснил пленный.

После этого Марьян попал в колледж сержантского состава во Львове, где командир роты с фамилией Козак потребовал еще 3 000 долларов за то, чтобы не отправлять его в зону боевых действий. Однако когда Мороза перевели в часть в Тернопольской области, ему снова предложили откупиться.

«Но у меня денег уже не было, поэтому меня отправили в Сумскую область, на передовую», - признался он.

По словам пленного, на передовой он получил лишь одну гранату и патроны к автомату, а в плен попал, когда спал во время боя. Мороз также объяснил, почему вообще оказался в армии - после закрытия границ и введения обязательного военного билета при приеме на работу у него не осталось выбора. Мотивации служить у него не было.

Это не первые сообщения о коррупции в системе украинской мобилизации. Ранее Минобороны неоднократно сообщало о случаях, когда военнослужащие ВСУ платили взятки за перевод в тыловые подразделения или вообще за освобождение от службы. Ситуация усугубляется острой нехваткой личного состава в украинской армии, что вынуждает государство прибегать к принудительной мобилизации. Многие мобилизованные украинские военные не имеют должной подготовки и мотивации, что сказывается на боеспособности подразделений ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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