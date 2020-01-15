Мотострелки подавили атаку «боевиков» в горах Таджикистана: видео

В Таджикистане российские военнослужащие обезвредили условного противника, укрывавшегося в горной местности.

Во время учений на полигоне Ляур, расположенного в 40 километрах от Душанбе, подразделения мотострелков на бронетранспортерах совершили марш-бросок в высокогорный район и вступили в условный бой с отрядом «боевиков» в количестве 40 человек. Окружив «противника», военнослужащие открыли огонь из всех вооружений.

Условные диверсанты попытались подавить радиоэлектронный сигнал мотострелков, чтобы помешать им сгруппировать силы и наладить взаимодействие, но сделать это им не удалось. Всего в маневрах приняли участие более 500 военнослужащих и более 150 единиц техники.