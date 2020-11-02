Военнослужащие РХБЗ провели обработку швейной фабрики в Цхинвале
Были задействованы три мобильных комплекса аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции АРС-14М.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Специалисты подразделений РХБ защиты, прибывшие в Южную Осетию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, продезинфицировали территорию Цхинвальской швейной фабрики.
Военнослужащие обеззаразили с помощью спецсредств более 50 тысяч квадратных метров.
Для обработки задействовали три автомобиля РХБ защиты - это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции АРС-14М.
За все время пребывания в Южной Осетии российские военнослужащие обеззаразили более 128 тысяч квадратных метров дорог и зданий.