Армия Военнослужащие РХБЗ провели обработку швейной фабрики в Цхинвале Андрей Аркадьев Были задействованы три мобильных комплекса аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции АРС-14М. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Специалисты подразделений РХБ защиты, прибывшие в Южную Осетию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, продезинфицировали территорию Цхинвальской швейной фабрики. Военнослужащие обеззаразили с помощью спецсредств более 50 тысяч квадратных метров. Для обработки задействовали три автомобиля РХБ защиты - это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции АРС-14М. За все время пребывания в Южной Осетии российские военнослужащие обеззаразили более 128 тысяч квадратных метров дорог и зданий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика