МРК «Вышний Волочек» уничтожил корабль «противника» в Черном море

Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» провел учения в Черном море, в ходе которых выполнил артиллерийские стрельбы и уничтожил корабль условного противника. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипаж корабля совершил переход в морской полигон, где боевые расчеты обнаружили и классифицировали условную цель. В качестве надводной цели использовался морской щит-мишень», - говорится в сообщении.

Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части подготовили 100-миллиметровую артустановку А-190 к бою и применили ее. В результате морская цель была успешно уничтожена.

Также экипаж провел стрельбу из 30-миллиметровых артиллерийских установок АК-630 и крупнокалиберных пулеметов КПВ по макетам плавающим мин.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

«Вышний Волочек» - малый ракетный корабль проекта 21 631 (шифр «Буян-М»). Имеет на вооружении высокоточное оружие - комплекс «Калибр-НК». В составе Черноморского флота уже выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».