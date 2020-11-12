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Судно «Академик Федоров» вернулось в Петербург после арктической экспедиции

Андрей Аркадьев
17:30 12.11.2020
Участники  экспедиции проводили исследования на протяжении трех месяцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Представители Главного командования ВМФ, Управления навигации и океанографии Минобороны РФ встретили в Санкт-Петербурге научно-экспедиционнное судно «Академик Федоров», возвратившееся из экспедиции в Арктику. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Участники  экспедиции проводили исследования на протяжении трех месяцев, два из которых - в тяжелых арктических условиях. За это время выполнены исследовательские работы на  протяжении более 10 000  линейных километров.

Экспедиция проводилась на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы».

С 18 августа по 12 ноября 2020 года под совместным руководством Минобороны России, Главного командования ВМФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ при головной роли АО «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт», с участием ФГУП «Атомфлот», ФГБУ  «ААНИИ», ФГБУ «ВНИИ Океангеологния» успешно проведены комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане.

Подготовка к экспедиции велась с 23 июня по 17 августа 2020 года. Работы выполнялись в сложных ледовых условиях при наличии ледового покрова сплоченностью от 8 до 10 баллов, толщина льда достигала 1,5-2,0 м. 

Основной задачей комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2020 году являлось получение дополнительных данных о рельефе морского дна и распределении придонных осадков с целью подготовки цифровой модели рельефа морского дна Северного Ледовитого океана.

Выполнен полный объем работ, предусмотренных заданием, сделаны  батиметрические исследования в районах хребта Гаккеля, хребта Ломоносова, южной части Чукотского плато.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в приветственном слове участникам экспедиции отметил, что освоение и океанографические исследования арктической зоны являются приоритетом в деятельности Военно-морского флота. По его словам, в настоящее время сложилось эффективное межведомственное взаимодействие в вопросах исследования Северного Ледовитого океана, что обеспечивает наше лидерство в реализации поставленных задач в этом регионе.

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