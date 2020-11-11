Еще восемь самолетов с российскими миротворцами приземлились в Армении

Еще восемь самолетов с российскими миротворцами, бронетранспортерами и автомобилями приземлились в Ереване, сообщает Министерство обороны РФ.

«Самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения», - говорится в сообщении.

Подразделения после разгрузки на аэродроме Эребуни совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения (город Горис).

Для предотвращения инцидентов и безопасности военнослужащих из РФ организовано взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Всего в регион перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы будут размещены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением перемирия. В Степанакерте развернуто командование этим контингентом.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров.