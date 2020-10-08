Более 200 прыжков с парашютом: спасатели ЦВО завершили подготовку к запуску и посадке кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) успешно завершили программу учений в Иркутской области. Мероприятия прошли перед участием в обеспечении запуска и посадки космических кораблей «Союз МС», которые пройдут в середине октября.

Отмечается, что личный состав авиационных спасателей более чем из десяти воинских частей ЦВО в ходе учения отработали методику укладки парашютных систем специального назначения, а также десантирование с парашютом из вертолета Ми-8.

Военные спасатели также выполнили более 200 прыжков с парашютом. В том числе около 80 прыжков в ночное время с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-1» и новейших «Арбалет-2», которые обладают улучшенными характеристиками для повышения точности приземления на неподготовленные площадки.

Специалисты ПС и ПДС отработали действия по спасению летных экипажей при возникновении внештатных ситуаций при запуске и посадке космических кораблей, выполнили беспарашютное десантирование. Также участники учений выполнили подъем условно пострадавших на борт вертолета с помощью специальных подъемных устройств.

На завершающем этапе учения спасатели приняли участие в комплексной тренировке по выживанию в условиях малонаселенной таежной зоны: организовали проживание, ориентирование, передвижение и оказание условно-пострадавшим первой медицинской помощи.

Сообщается, что в учении были задействованы спасатели, укладчики парашютов и военные медики ЦВО, в том числе специалисты ПС и ПДС Объединенной российской военной базы Кант в Республике Киргизия, а также экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ЦВО.