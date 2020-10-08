Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Более 200 прыжков с парашютом: спасатели ЦВО завершили подготовку к запуску и посадке кораблей «Союз МС»

Виктория Ивашечкина
05:00 08.10.2020
В частности, участники учений выполнили подъем условно пострадавших на борт вертолета с помощью специальных подъемных устройств.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) успешно завершили программу учений в Иркутской области. Мероприятия прошли перед участием в обеспечении запуска и посадки космических кораблей «Союз МС», которые пройдут в середине октября.

Отмечается, что личный состав авиационных спасателей более чем из десяти воинских частей ЦВО в ходе учения отработали методику укладки парашютных систем специального назначения, а также десантирование с парашютом из вертолета Ми-8.

Военные спасатели также выполнили более 200 прыжков с парашютом. В том числе около 80 прыжков в ночное время с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-1» и новейших «Арбалет-2», которые обладают улучшенными характеристиками для повышения точности приземления на неподготовленные площадки.

Специалисты ПС и ПДС отработали действия по спасению летных экипажей при возникновении внештатных ситуаций при запуске и посадке космических кораблей, выполнили беспарашютное десантирование. Также участники учений выполнили подъем условно пострадавших на борт вертолета с помощью специальных подъемных устройств.

На завершающем этапе учения спасатели приняли участие в комплексной тренировке по выживанию в условиях малонаселенной таежной зоны: организовали проживание, ориентирование, передвижение и оказание условно-пострадавшим первой медицинской помощи.

Сообщается, что в учении были задействованы спасатели, укладчики парашютов и военные медики ЦВО, в том числе специалисты ПС и ПДС Объединенной российской военной базы Кант в Республике Киргизия, а также экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ЦВО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:30 В стране и мире
Видео
МО РФ: интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного в 15-25 минут
01:38 В стране и мире
Видео
«Ситуация под контролем»: губернатор Рязанской области оценил обстановку после пожара на складе боеприпасов
03:50 В стране и мире
Видео
Минобороны России нарастило группировку сил и средств для тушения пожара под Рязанью
21:29 В стране и мире
«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19
22:34 ОПК
Видео
«Возможность бороться с самым мощным флотом»: военный эксперт о преимуществах ракеты «Циркон»
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.