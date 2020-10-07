Военный прокурор ЗВО рассказал о ходе работ в связи с ЧС под Рязанью

Военная прокуратура Западного военного округа устанавливает обстоятельства ЧП, случившегося в Рязанской области на территории базы хранения боеприпасов Минобороны РФ. Об этом рассказал военный прокурор ЗВО Артур Егиев.

Как отметил Егиев, в данный момент проводится проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих. Также будет проверено соблюдение правил о пожарной безопасности.

«Установлено, что 7 октября 2020 года на технической территории указанной воинской части произошел пожар, после чего начались взрывы боеприпасов. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия этого происшествия», - рассказал военный прокурор.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.