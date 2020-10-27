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Шквальный огонь: мотострелки успешно провели учения в Таджикистане

Алексей Курильченко
04:40 27.10.2020
В ходе учения использовались минометные комплексы «Сани» и многие другие виды вооружения.
Шквальный огонь: мотострелки успешно провели учения в Таджикистане
© Фото: Минобороны России

На полигоне Ляур в Таджикистане прошли учения мотострелков 201-ой российской базы. Бойцы успешно отработали методы ведения боя в горной местности.

В ходе тренировок солдаты произвели минометные обстрелы укрепленных позиций боевиков. После этого настало время экипажей бронетранспортеров – бойцы успешно поразили мишени, которые имитировали технику условного противника.

Также в рамках учений были отработаны и методы ведения ночного боя – мотострелки использовали специальные осветительные мины для обнаружения мишеней. Поддержку бойцам оказали системы залпового огня «Град».

Сообщается, что в ходе учений мотострелки использовали беспилотники – с их помощью минометчки успешно обнаружили и уничтожили позиции противника.

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