Армия Шквальный огонь: мотострелки успешно провели учения в Таджикистане Алексей Курильченко В ходе учения использовались минометные комплексы «Сани» и многие другие виды вооружения. © Фото: Минобороны России На полигоне Ляур в Таджикистане прошли учения мотострелков 201-ой российской базы. Бойцы успешно отработали методы ведения боя в горной местности. В ходе тренировок солдаты произвели минометные обстрелы укрепленных позиций боевиков. После этого настало время экипажей бронетранспортеров – бойцы успешно поразили мишени, которые имитировали технику условного противника. Также в рамках учений были отработаны и методы ведения ночного боя – мотострелки использовали специальные осветительные мины для обнаружения мишеней. Поддержку бойцам оказали системы залпового огня «Град». Сообщается, что в ходе учений мотострелки использовали беспилотники – с их помощью минометчки успешно обнаружили и уничтожили позиции противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика