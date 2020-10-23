Назначен новый командир 98-й Воздушно-десантной дивизии в Иванове
Ранее он командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой в Ульяновске.
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В Ивановском соединении Воздушно-десантных войск новый командир - Виктор Гуназа. Личному составу его представил командующий ВДВ Андрей Сердюков и вручил ему Георгиевское знамя.
Гвардии полковник - военный в четвертом поколении, окончил Рязанское училище ВДВ и Общевойсковую академию, командовал Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригадой. Своего нового командира ивановские десантники приветствовали торжественным маршем.
Его предшественник Николай Чобан пошел на повышение и назначен заместителем начальника штаба Воздушно-десантных войск.